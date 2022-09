‘Ndrangheta | maxi operazione a Cosenza Le intercettazioni che coinvolgono il sindaco di Rende | “Deve mantenere le promesse”

(Di giovedì 1 settembre 2022) “Ti ho fatto la campagna, lesono… ora dato che siamo io e te, vieni che te lo ricordo all’orecchio”. È una delle tantefinite nell’inchiesta “Reset”, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che stamattina ha portato all’arresto di 202 indagati tra cui ildiMarcello Manna, accusato di corruzione elettorale e per questo finito agli arresti domiciliari assieme al suo assessore ai lavori pubblici Pino Munno. Attraverso lui, Manna avrebbe fattoalla. Il procuratore Nicola Gratteri e i suoi pm non hanno dubbi: la cosca D’Ambrosio ha condizionato “il libero esercizio del voto nella citta? diper la competizione elettorale amministrativa del 26 maggio 2019, procurando voti utili alla ...

fattoquotidiano : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, tra questi anche il sindaco di Rende Marcello Manna - Agenzia_Ansa : Maxi operazione congiunta contro la 'ndrangheta a Cosenza. Eseguite oltre duecento ordinanze cautelari. Ai domicili… - petergomezblog : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, c’è anche il sindaco di Rende Marcello Manna… - mgamicieli : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta, maxi operazione a Cosenza. Le intercettazioni che coinvolgono il sindaco di Rende: “Deve mantenere le pro… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, maxi operazione a Cosenza. Le intercettazioni che coinvolgono il sindaco di Rende: “Deve mantenere le… -

Lecco Notizie

...la legge vigente ' sull'impossibilità di 'fornire dettagli sull'operazione anti -di ... Sullaretata aggiunge: 'E' una inchiesta di livello superiore questa odierna perché a Cosenza ...139 persone sono state condotte in carcere, per 50 sono scattati i domiciliari, per altre 12 l'obbligo di dimora. Una persona è stata raggiunta dall'interdizione dello svolgimento della ... Droga e armi in un box in viale Turati, smantellato grosso giro di spaccio