Navas-Napoli, operazione ancora possibile? Dovrebbe accadere entro mezzanotte (Di giovedì 1 settembre 2022) La sessione estiva di calciomercato, per quanto riguarda la Serie A, è ufficialmente terminata. In casa Napoli, però, potrebbe ancora esserci uno spiraglio nella trattativa Keylor Navas. Keylor Navas (Getty Images) A dare aggiornamenti sulla trattativa, ai microfoni di Sky Sport, è stato Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato che ha dichiarato: "I tifosi del Napoli mi chiedono di Keylor Navas: il portiere ha tempo fino a mezzanotte per rescindere il contratto, poi potrebbe andare al Napoli. Vedremo se ci sarà tempo o meno". La trattativa per il portiere costaricano, convintissimo di vestire la maglia azzurra, è saltata a causa della mancata intesa sulla buonuscita tra l'entourage del calciatore e il club parigino.

