Napoli, Marca crede ancora a CR7 da Spalletti: "Con Mendes tutto è possibile" (Di giovedì 1 settembre 2022) "Quando ci sono di mezzo Mendes e Ronaldo tutto può diventare possibile". Secondo Marca, la clamorosa operazione che porterebbe Cristiano Ronaldo al Napoli è ancora in piedi, con una novità: Victor Osimhen è fuori dall'affare e destinato quindi a restare in azzurro a prescindere dall'arrivo di CR7. Secondo il quotidiano spagnolo, il Napoli è "l'ultima pallottola di Cristiano". Tradotto: l'ultima squadra in grado di garantire la Champions League per la prossima stagione. Jorge Mendes continua a lavorarci, si parla di prestito secco per una stagione. Manca poco, ma dalla Spagna rilanciano la suggestione CR7-Napoli. SportFace.

