Napoli, ceduto Ambrosino in prestito al Como (Di giovedì 1 settembre 2022) Napoli, Ambrosino va in prestito al Como Il Napoli sta per cedere in prestito il giovane attaccante Giuseppe Ambrosino, che entro stasera sarà un nuovo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 settembre 2022)va inalIlsta per cedere inil giovane attaccante Giuseppe, che entro stasera sarà un nuovo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscalcionapoli1 : Napoli, Fillippo Costa ceduto in prestito al Foggia: ecco il comunicato - Paroladeltifoso : Napoli, non solo Ounas: ceduto un altro attaccante - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, Fillippo Costa ceduto in prestito al Foggia: ecco il comunicato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, Fillippo Costa ceduto in prestito al Foggia: ecco il comunicato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, Fillippo Costa ceduto in prestito al Foggia: ecco il comunicato -