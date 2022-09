Migranti, Salvini sveglia la sinistra ipocrita (Di giovedì 1 settembre 2022) Ingenui sì, fessi no. Si potrebbe sintetizzare così il senso del blitz che Matteo Salvini ha compiuto ieri nel “centro di accoglienza” (si fa per dire) di Lampedusa. Una visita a sorpresa, tenuta all’oscuro dei media, al contrario della precedente del 4 agosto. In quell’occasione, infatti, come nella peggiore tradizione italica, il Viminale, che era stato fino a quel momento assolutamente latitante, fece sistemare tutto il sistemabile in fretta e furia trasferendo di colpo 850 Migranti (il centro non potrebbe ospitare più di 360 persone). Ora, c’è da aspettarselo, la sinistra e i suoi giornali parleranno di bieca strumentalizzazione, quasi che quello dell’immigrazione clandestina e organizzata da cinici trafficanti di carne umana fosse un problema secondario solo perché fatto (questa volta sì strumentalmente) sparire dai radar da ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 1 settembre 2022) Ingenui sì, fessi no. Si potrebbe sintetizzare così il senso del blitz che Matteoha compiuto ieri nel “centro di accoglienza” (si fa per dire) di Lampedusa. Una visita a sorpresa, tenuta all’oscuro dei media, al contrario della precedente del 4 agosto. In quell’occasione, infatti, come nella peggiore tradizione italica, il Viminale, che era stato fino a quel momento assolutamente latitante, fece sistemare tutto il sistemabile in fretta e furia trasferendo di colpo 850(il centro non potrebbe ospitare più di 360 persone). Ora, c’è da aspettarselo, lae i suoi giornali parleranno di bieca strumentalizzazione, quasi che quello dell’immigrazione clandestina e organizzata da cinici trafficanti di carne umana fosse un problema secondario solo perché fatto (questa volta sì strumentalmente) sparire dai radar da ...

