L’Onu accusa la Cina: “In Xjiniang crimini contro l’umanità”. Pechino: “Calunnia e diffamazione” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Onu definisce “credibili” le accuse rivolte alla Cina di aver praticato la tortura e di aver commesso “gravi violazioni” sui diritti umani nello Xjiniang. Fra queste ci sono, oltre a “maltrattamenti”, anche “trattamenti medici forzati e condizioni critiche di detenzione”. La situazione, secondo L’Onu, richiede “un’attenzione urgente da parte del governo, degli organismi intergovernativi delle Nazioni Unite e il sistema dei diritti umani, nonché la comunità internazionale in senso lato”. Lo afferma in un rapporto l’Ufficio per i diritti umani secondo il quale “la portata della detenzione arbitraria e discriminatoria degli uiguri e di altri gruppi a maggioranza musulmana può costituire crimini internazionali, in particolare crimini contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022)definisce “credibili” le accuse rivolte alladi aver praticato la tortura e di aver commesso “gravi violazioni” sui diritti umani nello. Fra queste ci sono, oltre a “maltrattamenti”, anche “trattamenti medici forzati e condizioni critiche di detenzione”. La situazione, secondo, richiede “un’attenzione urgente da parte del governo, degli organismi intergovernativi delle Nazioni Unite e il sistema dei diritti umani, nonché la comunità internazionale in senso lato”. Lo afferma in un rapporto l’Ufficio per i diritti umani secondo il quale “la portata della detenzione arbitraria e discriminatoria degli uiguri e di altri gruppi a maggioranza musulmana può costituireinternazionali, in particolare...

