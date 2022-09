Inter, affare fatto con la Lazio per Acerbi (Di giovedì 1 settembre 2022) Sbloccata con un blitz la trattativa per portare Acerbi all’Inter: affare last minute con la Lazio e Inzaghi ritrova il difensore richiesto Si chiude tra Inter e Lazio per Francesco Acerbi ai nerazzurri. Dopo lo stop degli ultimi giorni, nelle ultime ore del calciomercato qualcosa si è mosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa sarebbe già conclusa con la firma del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Sbloccata con un blitz la trattativa per portareall’last minute con lae Inzaghi ritrova il difensore richiesto Si chiude traper Francescoai nerazzurri. Dopo lo stop degli ultimi giorni, nelle ultime ore del calciomercato qualcosa si è mosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa sarebbe già conclusa con la firma del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

