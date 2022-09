Cinema in festa, dal 18 al 22 settembre biglietti a 3,50 euro (Di giovedì 1 settembre 2022) Per 5 giorni, dal 18 al 22 settembre, andare al Cinema costerà 3,50 euro. Si tratta di un modo per incentivare il pubblico a frequentare le sale Cinematografiche, definite “presidi culturali” dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, a proposito del lancio di Cinema in festa, nell’ambito di Venezia 79, nuova iniziativa promozionale promossa da Anica, Anec, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il ministero della Cultura. “La visione collettiva di un film è un’esperienza unica che arricchisce” prosegue Franceschini. L’iniziativa vede una grande partecipazione degli esercenti Cinematografici. In tutta Italia sono infatti più di 2mila gli schermi che aderiscono alla promozione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Per 5 giorni, dal 18 al 22, andare alcosterà 3,50. Si tratta di un modo per incentivare il pubblico a frequentare le saletografiche, definite “presidi culturali” dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, a proposito del lancio diin, nell’ambito di Venezia 79, nuova iniziativa promozionale promossa da Anica, Anec, Fondazione David di Donatello, in collaborazione con il ministero della Cultura. “La visione collettiva di un film è un’esperienza unica che arricchisce” prosegue Franceschini. L’iniziativa vede una grande partecipazione degli esercentitografici. In tutta Italia sono infatti più di 2mila gli schermi che aderiscono alla promozione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

