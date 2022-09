Chelsea, Casadei parte male: espulso all’esordio con l’U21 (Di giovedì 1 settembre 2022) Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Cesare Casadei con la maglia del Chelsea, in cui è approdato per 20 milioni dall’Inter. Il centrocampista 2003, infatti, ha fatto il suo debutto con la formazione U21 nella sfida di EFL Trophy, persa per 1-0 dai Blues in casa del Sutton grazie al gol in apertura di Fadahunsi. Casadei è partito titolare a comporre la mediana al fianco di Hall, e nel secondo tempo ha raccolto due ammonizioni in poco meno di dieci minuti, tra il 76? e l’85’: decisamente inusuale la seconda, in cui l’azzurro ha di fatto fermato con le mani una ripartenza avversaria. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Cesarecon la maglia del, in cui è approdato per 20 milioni dall’Inter. Il centrocampista 2003, infatti, ha fatto il suo debutto con la formazione U21 nella sfida di EFL Trophy, persa per 1-0 dai Blues in casa del Sutton grazie al gol in apertura di Fadahunsi.è partito titolare a comporre la mediana al fianco di Hall, e nel secondo tempo ha raccolto due ammonizioni in poco meno di dieci minuti, tra il 76? e l’85’: decisamente inusuale la seconda, in cui l’azzurro ha di fatto fermato con le mani una rinza avversaria. SportFace.

