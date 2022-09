Bonus Trasporti 2022, al via il ‘click day’: domande aperte da oggi (Di giovedì 1 settembre 2022) Benvenuto settembre. Al mese che per molti rappresenta l’inizio, il ritorno al lavoro, a scuola. E questo vuol dire che, inevitabilmente, i mezzi di trasporto presto saranno presi d’assalto. Proprio quei mezzi che, invece, sono finiti al centro delle attenzioni per un Bonus, cioè per il contributo di 60 euro per chi acquista abbonamenti. Ma ecco come funziona e come richiederlo. Leggi anche: Bonus tv da 50 euro: ecco a chi spetta, i requisiti e come fare domanda A chi spetta il Bonus Trasporti 2022 Tra le tante misure, nel Decreto Aiuti si fa riferimento anche a un Bonus, annuale o mensile, per i Trasporti pubblici. Si tratta di un aiuto economico pari al 100% e fino a un massimo di 60 euro per sostenere l’acquisto, entro la fine dell’anno, di un solo abbonamento al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Benvenuto settembre. Al mese che per molti rappresenta l’inizio, il ritorno al lavoro, a scuola. E questo vuol dire che, inevitabilmente, i mezzi di trasporto presto saranno presi d’assalto. Proprio quei mezzi che, invece, sono finiti al centro delle attenzioni per un, cioè per il contributo di 60 euro per chi acquista abbonamenti. Ma ecco come funziona e come richiederlo. Leggi anche:tv da 50 euro: ecco a chi spetta, i requisiti e come fare domanda A chi spetta ilTra le tante misure, nel Decreto Aiuti si fa riferimento anche a un, annuale o mensile, per ipubblici. Si tratta di un aiuto economico pari al 100% e fino a un massimo di 60 euro per sostenere l’acquisto, entro la fine dell’anno, di un solo abbonamento al ...

