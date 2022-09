Arbitri & Arbitri – Simone Sozza dirige Lazio-Napoli

Micantropo : @Giulian70609928 I dirigenti della Roma si sono detti 'hai visto mai che l'arbitri vedono una maglia a striscie e ce cascano?' - giorgiomaresi : @Boboj29 Mi chiedo : come mai ad arbitrare la Juve SEMPRE Arbitri SPUDORATAMENTE PRESCRITTI ,che già ci hanno fatto… - Genovef59631871 : @Spazio_Napoli Mi chiedo perché viene fischiato un contatto minimo sorvolando su trattenute molto più facili da ved… - sorryfordelay : @tuttosport Che sia un cambiamento lo è, ma che sembra venga usato a 'comando'....prima c'erano solo gli arbitri ch… - cavmar2000 : @juperikizi tutti quei video di quando era il presidente del Milan daii -quando dice a Muntari che vuole conoscere… -

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per gli anticipi della 5a giornata di campionato della stagione 2022/2023. Eccole nel dettaglio L'AIA ha emanato le designazioni arbitrali per gli anticipi ...01/09/2022 - 14:34 L'AIA ha reso noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Fiorentina - Juventus, Milan - Inter e Lazio - Napoli, gare valide per la 5ª giornata di andata del ...ForzAzzurri.net - Sarà Simone Sozza a dirigere Lazio-Napoli, gara valida per il quinto turno del campionato di Serie A 2022/2023 Simone Sozza, nato a Segrate il 19 agosto ...L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno Fiorentina-Juventus, Milan-Inter e Lazio-Napoli, gare valide per la 5ª gior ...