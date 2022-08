Vuelta a España 2022, classifica falsata dal Covid: è l’unico avversario di Evenepoel? E gli spagnoli gongolano… (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non era assolutamente la situazione che ci si aspettava, soprattutto ora che la pandemia sembrava essere superata o quasi. Alla Vuelta a España 2022 il Covid-19 è ancora protagonista indiscusso: oltre allo show di Remco Evenepoel, infatti, in queste prime due settimane di gara spiccano all’occhio soprattutto i ritiri per il virus. Ne sono arrivati ben cinque oggi, con alcuni davvero di spicco: Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco), quinto in classifica generale, e Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), nono in graduatoria, hanno dovuto salutare la corsa iberica perché positivi al tampone. Una classifica che si scombussola giorno dopo giorno: il britannico ed il francese avevano dimostrato, soprattutto nella cronometro di ieri, di essere in gran forma e di poter ambire al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non era assolutamente la situazione che ci si aspettava, soprattutto ora che la pandemia sembrava essere superata o quasi. Allail-19 è ancora protagonista indiscusso: oltre allo show di Remco, infatti, in queste prime due settimane di gara spiccano all’occhio soprattutto i ritiri per il virus. Ne sono arrivati ben cinque oggi, con alcuni davvero di spicco: Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco), quinto ingenerale, e Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), nono in graduatoria, hanno dovuto salutare la corsa iberica perché positivi al tampone. Unache si scombussola giorno dopo giorno: il britannico ed il francese avevano dimostrato, soprattutto nella cronometro di ieri, di essere in gran forma e di poter ambire al ...

Pagelle undicesima tappa Vuelta a España 2022: Kanden Groves di forza, Pedersen calcolatore Tim Merlier, voto 6,5: era forse il velocista più atteso a questa Vuelta, ma le gambe in questo momento non girano come desiderato. Il terzo posto rimane un piazzamento importante che lo mostra in crescita anche verso il traguardo di Madrid. Mads Pedersen, voto 5,5: Vuelta a España 2022, Kaden Groves vince a Cabo de Gata. Evenepoel resta in rosso, Alaphilippe infortunato Intanto la corsa prosegue: con il plotone ad un solo minuto di margine, Bol prova a riaccendere la miccia con uno scatto. L'olandese raccoglie un paio di minuti di vantaggio, ma viene ripreso ai 26 km dal traguardo.