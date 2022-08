Un premio Unesco a Bosques, lo 'Schindler messicano' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la Seconda guerra mondiale, mentre era console messicano in Francia, salvò più di 40.000 persone dal nazismo e dal fascismo. Per i suoi "contributi umanitari", Gilberto Bosques, noto come lo "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la Seconda guerra mondiale, mentre era consolein Francia, salvò più di 40.000 persone dal nazismo e dal fascismo. Per i suoi "contributi umanitari", Gilberto, noto come lo "...

