Tuttosport insiste: Ronaldo al Napoli e Osimhen via, Mendes prova il tutto per tutto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ultime novità di mercato di tuttosport sul Napoli e l’affare Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes prova a chiudere sul finale di mercato. Secondo il quotidiano sportivo non si può ancora dire del tutto chiusa la possibilità che Ronaldo vesta la maglia azzurra, questo perché c’è la netta volontà del suo manager di farlo partire da Manchester ed il Napoli è sempre una delle piazze migliori per l’asso portoghese. Cristiano Ronaldo al Napoli: solo gratis può arrivare Mendes ha ancora fino a giovedì 1 settembre per provare a chiudere la trattativa e portare Ronaldo al Napoli e Osimhen al ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ultime novità di mercato disule l’affare Cristiano, Jorgea chiudere sul finale di mercato. Secondo il quotidiano sportivo non si può ancora dire delchiusa la possibilità chevesta la maglia azzurra, questo perché c’è la netta volontà del suo manager di farlo partire da Manchester ed ilè sempre una delle piazze migliori per l’asso portoghese. Cristianoal: solo gratis può arrivareha ancora fino a giovedì 1 settembre perre a chiudere la trattativa e portarealal ...

napolipiucom : Tuttosport insiste: Ronaldo al Napoli e Osimhen via, Mendes prova il tutto per tutto #calciomercatonapoli… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Napoli, Tuttosport insiste: '#CristianoRonaldo è possibile con #Osimhen al #ManchesterUnited'. Ecco la formula nel dett… - sportface2016 : #Napoli, Tuttosport insiste: '#CristianoRonaldo è possibile con #Osimhen al #ManchesterUnited'. Ecco la formula nel… - sscalcionapoli1 : Tuttosport insiste – Napoli, in caso di cessione di Osimhen potrebbero arrivare Ronaldo e Broja… -