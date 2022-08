“Serve una commissione d'inchiesta”. Furia Paragone sul Covid e sui partiti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gianluigi Paragone ha presentato a Firenze le liste dei candidati di Italexit e ne ha per tutti gli avversari politici in vista delle elezioni del 25 settembre. “Il Partito democratico, la sinistra e i sindacati hanno tradito i lavoratori stando zitti di fronte al Green pass e agli obblighi vaccinali” sbotta il senatore, che i sondaggi danno ben al di sopra della soglia di sbarramento del 3%. Poi continua: “Centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 stelle sono tutti parte dello stesso budino già visto col governo Draghi. Anche Giorgia Meloni ha detto che parte dall'agenda Draghi e appena i mercati finanziari muovono un dito contro l'Italia la Meloni corre a tranquillizzarli. Draghi è un fanatico del neoliberismo che fa il gioco degli speculatori”. “Siamo - dice Paragone del suo partito - un movimento orgogliosamente popolare e populista. In ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gianluigiha presentato a Firenze le liste dei candidati di Italexit e ne ha per tutti gli avversari politici in vista delle elezioni del 25 settembre. “Il Partito democratico, la sinistra e i sindacati hanno tradito i lavoratori stando zitti di fronte al Green pass e agli obblighi vaccinali” sbotta il senatore, che i sondaggi danno ben al di sopra della soglia di sbarramento del 3%. Poi continua: “Centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 stelle sono tutti parte dello stesso budino già visto col governo Draghi. Anche Giorgia Meloni ha detto che parte dall'agenda Draghi e appena i mercati finanziari muovono un dito contro l'Italia la Meloni corre a tranquillizzarli. Draghi è un fanatico del neoliberismo che fa il gioco degli speculatori”. “Siamo - dicedel suo partito - un movimento orgogliosamente popolare e populista. In ...

