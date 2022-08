Pagelle Sampdoria Lazio | Gabbiadini super | Immobile certezza per Sarri

(Di mercoledì 31 agosto 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:) FLOP: Augello () VOTI(4-1-4-1): Audero 6.5; Bereszynski 5.5, Murillo 6(72? Ferrari sv), Colley 6, Augello 5; Vieira 6 (68? Villar 6); Leris 5 (45? Caputo 5.5), Rincon 6.5, Sabiri 6, Verre 6 (61? Djuricic 6.5); Quagliarella 6 (68?7). Allenatore: Giampaolo 6.(4-3-3): Provedel 5.5; Lazzari 6, Patric 6.5, Romagnoli 6 (80? Gila), Marusic 6; Milinkovic-Savic 7.5, ...

TuttoSampdoria : Pagelle SAMPDORIA Audero 7; Bereszynski 5, Murillo 6 (73' Ferrari 6), Colley 6, Augello 5; Vieira 5 (69' Villar 6);… - Fantacalciok : Pagelle Salernitana - Sampdoria 4-0: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Salernitana - Sampdoria 4-0: highlights e voti fantacalcio - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: La Salernitana conquista la prima vittoria stagionale travolgendo la Sampdoria all'Arechi #Bonazzoli #Dia #SalernitanaS… - LaCittaSalerno : #SERIEA Salernitana-Sampdoria 4-0, le pagelle dei granata LEGGI QUI --> -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23:Lazio Ledei protagonisti del match trae Lazio, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Immobile (Lazio) FLOP: Bereszynski () ......Martedì 30 agosto 18.30 Sassuolo - Milan (- tabellino ) 20.45 Roma - Monza (- tabellino ) Inter - Cremonese (- tabellino ) Mercoledì 31 agosto 18.30- Lazio (...Dopo il successo per 3-1 contro l'Inter, i biancocelesti di Maurizio Sarri fanno visita ai blucerchiati nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie A. La Lazio cerca ...Sampdoria-Lazio le pagelle e il tabellino della partita. Scontro delicato a ''Marassi'' tra due squadre che vivono momenti decisamente opposti.