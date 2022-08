Live Napoli-Lecce 0-0: Spalletti fa sei cambi, c'è Ndombele (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il turnover per riprendere la vetta: come previsto, Spalletti cambia il Napoli contro il Lecce: sei volti nuovi per rispondere alla Roma. La partita in diretta ? I NOSTRI... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il turnover per riprendere la vetta: come previsto, Spallettia ilcontro il: sei volti nuovi per rispondere alla Roma. La partita in diretta ? I NOSTRI...

sscnapoli : Segui #NapoliJuveStabia sulla nostra pagina Facebook! ?? - partidosonline5 : Napoli vs Lecce en directo HD Napoli vs Lecce live in HD - internewsit : LIVE Serie A - Finiscono le gare delle 18.30. Spazio a Juventus e Napoli - - 100x100Napoli : Segui con noi il live di #NapoliLecce - SalentoSport : #LIVE! #NAPOLI-#LECCE, il #tabellino -