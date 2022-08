Libero uno dei killer di Michele Fazio, ucciso per errore a 16 anni: fuochi d’artificio a Bari Vecchia per festeggiare Raffaele Capriati (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per festeggiare il suo ritorno in libertà hanno sparato i fuochi d’artificio a Bari Vecchia, vicino al luogo in cui 21 anni fa uccise Michele Fazio, un ragazzo innocente che aveva appena 16 anni. Amici e parenti di Raffaele Capriati, nipote di Tonino, uno degli storici boss della città, ha finito di scontare la sua pena dopo 19 anni rinchiuso in diverse carceri italiane. E al ritorno in città, la ‘festa’ a due passi da casa dei genitori di Fazio, negli ultimi due decenni instancabili testimoni di quella vicenda che cambiò per sempre una delle zone più difficili di Bari. Era la sera del 12 luglio 2001. Capriati insieme a Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Peril suo ritorno in libertà hanno sparato i, vicino al luogo in cui 21fa uccise, un ragazzo innocente che aveva appena 16. Amici e parenti di, nipote di Tonino, uno degli storici boss della città, ha finito di scontare la sua pena dopo 19rinchiuso in diverse carceri italiane. E al ritorno in città, la ‘festa’ a due passi da casa dei genitori di, negli ultimi due decenni instancabili testimoni di quella vicenda che cambiò per sempre una delle zone più difficili di. Era la sera del 12 luglio 2001.insieme a Francesco ...

