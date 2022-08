Lavori pubblici: terminato a tempo di record il rifacimento stradale di via di Malagrotta, viale Parioli e viale Pilsudski (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con 60 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, Anas (Gruppo FS Italiane) ha terminato a tempo di record i Lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale in Via di Malagrotta (altezza Aurelia), viale Parioli e viale Pilsudski. I Lavori, nel rispetto della Convenzione con Roma Capitale, avevano avuto inizio il 27 luglio scorso. A un mese dall’avvio dei cantieri, sono stati riasfaltati completamente 17,6 km di strade, così come previsto per questa fase degli interventi programmati. Oggi, invece, partiranno i cantieri in Via di Casal Selce, dal 5 settembre in Via Boccea, Via della Pisana e Via Casal del Marmo ed entro la fine di questa settimana ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) Con 60 giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, Anas (Gruppo FS Italiane) hadidi risanamento profondo della pavimentazionein Via di(altezza Aurelia),. I, nel rispetto della Convenzione con Roma Capitale, avevano avuto inizio il 27 luglio scorso. A un mese dall’avvio dei cantieri, sono stati riasfaltati completamente 17,6 km di strade, così come previsto per questa fase degli interventi programmati. Oggi, invece, partiranno i cantieri in Via di Casal Selce, dal 5 settembre in Via Boccea, Via della Pisana e Via Casal del Marmo ed entro la fine di questa settimana ...

