Il primo volume di Back To The Future Live di Elisa esce a settembre con un inedito: la data e la tracklist (Di mercoledì 31 agosto 2022) Back To The Future Live di Elisa è un omaggio che la cantautrice triestina ha scelto di fare ai suoi fan per l’accorato supporto di un’intera stagione di concerti. Ieri, martedì 30 agosto, Elisa ha sganciato la bomba: 3 dischi Live, ciascuno con un inedito, che usciranno a settembre, ottobre e novembre. Oggi, mercoledì 30 agosto, l’uscita del primo volume ha finalmente una data e una tracklist. L’inedito si intitola Silent Song. Back To The Future Live di Elisa sarà fuori il 16 settembre e sarà composto da 12 tracce: 01 Intro (Let Me)02 Show’s Rollin’03 A Tempo Perso04 Seta05 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022)To Thediè un omaggio che la cantautrice triestina ha scelto di fare ai suoi fan per l’accorato supporto di un’intera stagione di concerti. Ieri, martedì 30 agosto,ha sganciato la bomba: 3 dischi, ciascuno con un, che usciranno a, ottobre e novembre. Oggi, mercoledì 30 agosto, l’uscita delha finalmente unae una. L’si intitola Silent Song.To Thedisarà fuori il 16e sarà composto da 12 tracce: 01 Intro (Let Me)02 Show’s Rollin’03 A Tempo Perso04 Seta05 ...

elisatoffoli : Ed eccoci qui! ?? BACK TO THE FUTURE LIVE. Preordina ora il primo volume in uscita il 16 settembre: ??… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #28agosto 1884; il famoso Fratello scrittore #AlexandreDumas pubblica il primo volume de 'Il Conte di… - Giotir : RT @Einaudieditore: Le Letture Einaudi festeggiano il volume numero 100 con STORIE NATURALI di Primo Levi. ???? - Maria_AnnaPatti : RT @Einaudieditore: Le Letture Einaudi festeggiano il volume numero 100 con STORIE NATURALI di Primo Levi. ???? - quandolanotte : RT @elisatoffoli: Ed eccoci qui! ?? BACK TO THE FUTURE LIVE. Preordina ora il primo volume in uscita il 16 settembre: ?? -