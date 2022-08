Esplosione a bordo di un rimorchiatore | 3 morti e 2 feriti

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel porto di Crotone si è verificato un incendio con un'di unattraccato sulla banchina. Il bilancio dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, è di tre persone decedute, un ferito trasportato in ospedale e un quinto coinvolto in modo superficiale. L'è avvenuta all'interno della sala macchina di una imbarcazione attraccata per manutenzione al vano motori.Da quanto si è appreso i membri dell'equipaggio erano sette, in gran parte indiani e egiziani, tra di essi anche un italiano, rimasto illeso. I corpi di due vittime sono stati scaraventati, a causa dell', sulla banchina del porto, mentre il terzo cadavere è stato trovato in mare. I marinari deceduti nello scoppio sono due indiani e un egiziano e avevano un'età compresa tra i 40 ed i 26 anni. La ...