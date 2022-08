Draghi ha sbagliato i conti. Sul caro-bollette il dl Aiuti bis non basta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Manca poco ormai per certificare il flop di Mario Draghi sulla tassa sugli extraprofitti. Scadono oggi infatti i tempi supplementari concessi dai Migliori per salvare l’acconto di 4,2 miliardi della tassa sugli extraprofitti che le quasi totalità delle aziende energetiche finora non hanno versato. Il primo acconto era fissato a giugno mentre il secondo è atteso per fine novembre. Manca poco ormai per certificare il flop di Mario Draghi sulla tassa sugli extraprofitti Entro oggi le imprese interessate a mettersi in regola hanno la possibilità di pagare sanzioni ultrascontate grazie al ravvedimento operoso. Da domani invece la sanzione raddoppia arrivando al 60%. Dal contributo solidaristico straordinario introdotto a marzo, la cui aliquota poi è stata incrementata a maggio dal 10 al 25%, il Governo si attendeva un gettito pari a oltre 10 miliardi di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Manca poco ormai per certificare il flop di Mariosulla tassa sugli extraprofitti. Scadono oggi infatti i tempi supplementari concessi dai Migliori per salvare l’acconto di 4,2 miliardi della tassa sugli extraprofitti che le quasi totalità delle aziende energetiche finora non hanno versato. Il primo acconto era fissato a giugno mentre il secondo è atteso per fine novembre. Manca poco ormai per certificare il flop di Mariosulla tassa sugli extraprofitti Entro oggi le imprese interessate a mettersi in regola hanno la possibilità di pagare sanzioni ultrascontate grazie al ravvedimento operoso. Da domani invece la sanzione raddoppia arrivando al 60%. Dal contributo solidaristico straordinario introdotto a marzo, la cui aliquota poi è stata incrementata a maggio dal 10 al 25%, il Governo si attendeva un gettito pari a oltre 10 miliardi di ...

Stupormundi66 : @orfini Sbagliato: siete voi che avete imbarcato nel vostro carrozzone da circo persone 'no Draghi' come fratoianni… - grandesso63 : Draghi mi pare accerchiato dai partiti perché, come sempre accade (vedi monti) vogliono che assumi decisioni a favo… - Anna302478978 : @mara_carfagna Con 50 sì alla fiducia della sua squadra di governo un capriccio dimettersi per mancato voto dei… - gigitolardo : RT @guidobodrato: Sulla Tv7 Un titolo sbagliato ;'L Europa si muove, Draghi forse...' Un titolo giusto:'Draghi fa muovere l'Europa...' - SilviaCostaEU : RT @guidobodrato: Sulla Tv7 Un titolo sbagliato ;'L Europa si muove, Draghi forse...' Un titolo giusto:'Draghi fa muovere l'Europa...' -