Bollette autunno 2022: previsioni, novità e come risparmiare subito (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le Bollette di luce e gas relative all’autunno 2022 saranno caratterizzate da nuovi aumenti: le previsioni sul caro Bollette non sono ottimistiche e non potendo sapere con assoluta certezza quanto durerà questo periodo nero, è consigliabile iniziare a risparmiare fin da subito. Considerato dunque che ci sono alcune voci di costi delle Bollette che non si possono contrastare, come quelle relative agli oneri generali di sistema, al trasporto, all’IVA e alle accise o anche il semplice canone RAI inserito ormai da anni nella fattura della luce, ci sono altri trucchi per riuscire ad abbattere i costi. Uno dei modi migliori per risparmiare energia elettrica e gas in casa consiste nel passaggio al mercato libero, procedura ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ledi luce e gas relative all’saranno caratterizzate da nuovi aumenti: lesul caronon sono ottimistiche e non potendo sapere con assoluta certezza quanto durerà questo periodo nero, è consigliabile iniziare afin da. Considerato dunque che ci sono alcune voci di costi delleche non si possono contrastare,quelle relative agli oneri generali di sistema, al trasporto, all’IVA e alle accise o anche il semplice canone RAI inserito ormai da anni nella fattura della luce, ci sono altri trucchi per riuscire ad abbattere i costi. Uno dei modi migliori perenergia elettrica e gas in casa consiste nel passaggio al mercato libero, procedura ...

