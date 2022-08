Applausi e selfie per la Meloni in Molise: “Il Sud può diventare un hub per le rinnovabili” (video) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ennesimo bagno di folla per Giorgia Meloni, stavolta nella tappa elettorale in Molise. «Al lido La Lampara fa caldo, è ora di pranzo ma gli elettori gremiscono comunque la piccola struttura sul lungomare nord di Termoli, oggi al centro dei riflettori della politica nazionale. Elettori di ogni età – dai più giovani alle persone più adulte e mature, mamme e nonne – non vogliono perdersi l’incontro con Giorgia Meloni». Nella cronaca del sito locale Primo Numero c’è la fotografia dell’accoglienza riservata alla leader di FdI dal popolo molisano. LEGGI ANCHE La Meloni a "Fuori dal coro": «Sì al duello tv, ma solo con Letta. Così ha fatto il Pd 4 anni fa» La Meloni a "Chi": «Sono una combattente e non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia» Meloni punta sul Sud ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ennesimo bagno di folla per Giorgia, stavolta nella tappa elettorale in. «Al lido La Lampara fa caldo, è ora di pranzo ma gli elettori gremiscono comunque la piccola struttura sul lungomare nord di Termoli, oggi al centro dei riflettori della politica nazionale. Elettori di ogni età – dai più giovani alle persone più adulte e mature, mamme e nonne – non vogliono perdersi l’incontro con Giorgia». Nella cronaca del sito locale Primo Numero c’è la fotografia dell’accoglienza riservata alla leader di FdI dal popolo molisano. LEGGI ANCHE Laa "Fuori dal coro": «Sì al duello tv, ma solo con Letta. Così ha fatto il Pd 4 anni fa» Laa "Chi": «Sono una combattente e non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia»punta sul Sud ...

SecolodItalia1 : Applausi e selfie per la Meloni in Molise: “Il Sud può diventare un hub per le rinnovabili” (video)… - Giovanni151021 : @pierpi13 Tutti i nostri politici non ne vogliono sentire parlare perché mai, però continuiamo a fare selfie e ad a… - guidolino68 : @doublenationale Dietro le quinte del famoso MCS c'era anche lui , infatti si fece un selfie con M e Aldo . Tutti q… - simonevitali85 : Su Twitter insultano anche la propria madre poi davanti al J Medical il giorno dell’arrivo di QUALUNQUE giocatore,… - Billyfelci1 : RT @ilfoglio_it: Applausi, selfie, l’abbraccio con i giovani: “Siete voi la speranza della politica”. Il discorso eredità di #Draghi e un c… -