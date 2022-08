Sinner-Altmaier oggi, US Open 2022: orario preciso martedì 30 agosto, programma, tv, streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Jannik Sinner debutta agli US Open 2022, e lo fa con il tedesco Daniel Altmaier, un giocatore classe ’98 che proprio nella vittoria con un altro italiano, Matteo Berrettini, al Roland Garros 2020 ha il vero e proprio highlight della carriera, che però non è ugualmente decollata. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI Sinner-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00) Sinner ha nello Slam di New York un torneo con un legame particolare: qui ha superato per la prima volta le qualificazioni nel 2019, lottando molto bene, per i tempi, con Stan Wawrinka. Nel 2020, invece, la schiena gli impedì di battere il russo Karen Khachanov, contro il quale stava guidando per due set a zero. Nel 2021, finalmente, vittorie: tre, compresa la sfida incredibile con il francese Gael ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Jannikdebutta agli US, e lo fa con il tedesco Daniel, un giocatore classe ’98 che proprio nella vittoria con un altro italiano, Matteo Berrettini, al Roland Garros 2020 ha il vero e proprio highlight della carriera, che però non è ugualmente decollata. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GOFFIN (3° MATCH DALLE 17.00) LA DIRETTA LIVE DI-ALTMEIER (3° MATCH DALLE 17.00)ha nello Slam di New York un torneo con un legame particolare: qui ha superato per la prima volta le qualificazioni nel 2019, lottando molto bene, per i tempi, con Stan Wawrinka. Nel 2020, invece, la schiena gli impedì di battere il russo Karen Khachanov, contro il quale stava guidando per due set a zero. Nel 2021, finalmente, vittorie: tre, compresa la sfida incredibile con il francese Gael ...

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Us Open, il #programma, gli orari, e gli #italiani in gara della seconda giornata. C'è Sinner-Altmaier - Gazzetta_it : Us Open, il #programma, gli orari, e gli #italiani in gara della seconda giornata. C'è Sinner-Altmaier - Bertolca10 : Tra stasera e la notte italiana in campo ben sei azzurri. Esordio per #Sinner (vs. Altmaier), Musetti, Fognini, Cio… - infoitcultura : Dove vedere Sinner-Altmaier oggi 30 agosto in TV e in streaming - tuttopuntotv : Dove vedere Sinner-Altmaier oggi 30 agosto in TV e in streaming #USOpen #tennis -