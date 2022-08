Renzi in tandem con Gelmini fa il bullo con Letta e Di Maio (Di martedì 30 agosto 2022) Il leader di Italia Viva: "Enrico le sbaglia tutte. Sala con Luigi? Mai creduto possibile". Discorso su Milano al Parenti Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) Il leader di Italia Viva: "Enrico le sbaglia tutte. Sala con Luigi? Mai creduto possibile". Discorso su Milano al Parenti

KTrevisti : RT @Jimmy7055692428: Renzi quasi scomparso dai radar. Quando sospettavo che pedalasse poco in questo tandem, quasi quasi mi inseguite coi… - Jimmy7055692428 : Renzi quasi scomparso dai radar. Quando sospettavo che pedalasse poco in questo tandem, quasi quasi mi inseguite c… - Parlamenteide : Ore 17:31 - Per Azione e Iv tandem Renzi-Gelmini in Lombardia - trotskystavero : @lageloni @giuliocavalli C'è più Ego nel tandem Calenda-Renzi che in tutta WiliEgo LooL - VitoCavarretta : @iurimariaprado Vota il tandem Renzi Calenda è ti sottrai a queste dicotomie fasulle -