Ora sappiamo l' età precisa del Sole e tra quanto si esaurirà

(Di martedì 30 agosto 2022) Riuscire a capire esattamente l’età delè un elemento fondamentale per conoscere il funzionamento della nostra galassia. Esaminando attentamente la nana gialla al centro del sistema solare è possibile rispondere a qualche interrogativo in più sulla natura dell’universo: è proprio con questo obiettivo che è nata la missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea, lanciata nel 2013 e operativa fino al 2025. Si tratta di un veicolo spaziale dotato di due telescopi con campi di vista diversi e piano focale in comune, una serie di specchi e più di cento CCD che corrispondono a quasi un miliardo di pixel in grado di ottenere una mappa tridimensionale della nostra galassia, rivelandone la composizione, la formazione e l’evoluzione. In 12 anni di missione studierà più di un miliardo di stelle raccogliendone i dati in termini di distanza dalla Terra, temperatura e dimensioni ...