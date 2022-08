Lazio | Provedel ha già convinto | ora è lui il titolare di Sarri

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 agosto 2022) Anche contro l’Inter,ha mostrato di essere pronto per difendere la porta della: è lui ilIvansi è subito preso la. Sono bastate tre partite al portiere per convincere staff e tifosi. E ora, stando a quanto riferisce Il Tempo, ha ampiamente conquistato i gradi diai danni di Maximiano. La super parata su colpo di testa di Dumfries contro l’Inter ne è stata la conferma. L’ex Spezia è pronto e le sue prestazioni hanno fatto capire perchélo ha voluto così fortemente in rosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.