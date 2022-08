Inter | quante e quali partite salterà Lukaku

(Di martedì 30 agosto 2022) Distrazione dei flessori della coscia sinistra. Questo il responso degli esami a cui si è sottoposto Romelunei giorni scorsi in seguito al problema muscolare accusato dopo la partita con la Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-1. Una...

interistavero10 : @PSGhub @footmercato AHAHAHAHAHAHAHA quante cazzate, ma questi pensano davvero di comprare il miglior difensori in… - Karsdorpismo2 : @theswagghi @romacapoccia65 @Alebbolognesi @TestaGrigia2 @salfa3104 @FootballAndDre1 Che visto quante ne abbiamo vi… - VannucciJacopo : Aldilà dei giocatori, che piacciano o meno, ma tra #Dybala, #Bremer e #Acerbi, quante figure di merda stiamo facend… - ALindisposto : @NumerINTERi Che cazzo vuol dire? Vuoi che ti ricordi quante volte l'Inter abbia fatto 1 punto in due partite e qua… - SaverioTolomeo : @Giovanni_2712 @DiMarzio @Inter @OfficialASRoma Quante risate mi farei se accadesse. Penso che lui non direbbe di n… -

volte Conte si arrabbiava ricordandogli di non essere un'ala ma un difensore Tante volte, ... Senza andare troppo lontano nel tempo, vorrei prendere per esempio la partita Lazio -, appena ...Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Lukaku hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia destra: uno stop che potrebbe fargli saltare 6 gare, tra cui il derby contro il Milan ...L'Inter sul mercato dovrà resistere per i presumibili attacchi da parte del Newcastle per un top a centrocampo. Inzaghi punta i piedi.I tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) visiteranno la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia da mercoledì a sabato, secondo quanto riferito dal direttore dell’Aiea, Rafa ...