In riva al Mare del Nord, back to back per la F1 in Olanda: la Ferrari studia il riscatto a casa di Verstappen (Di martedì 30 agosto 2022) Non c’è un attimo di sosta in F1 dopo la pausa estiva. Archiviate le quattro settimane di stop, dopo il trionfo il Belgio della Red Bull è tempo di back to back in Olanda, prima di trasferirsi, sempre senza soluzione di continuità, a Monza. Ma prima del circuito di casa per la Ferrari, bisogna andare a trovare la Marea orange che spingerà Max Verstappen sulla sua pista a ottenere un’altra vittoria. E per quanto visto a Spa non dovrebbe essere complicato, anche se il layout e le caratteristiche del tracciato di Zandvoort sono assai diverse e potrebbero favorire, anche se è un ritornello ormai disatteso quasi sempre, la scuderia di Maranello. Tante curve, un solo rettilineo, un clima particolarmente umido a causa della vicinanza con il ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Non c’è un attimo di sosta in F1 dopo la pausa estiva. Archiviate le quattro settimane di stop, dopo il trionfo il Belgio della Red Bull è tempo ditoin, prima di trasferirsi, sempre senza soluzione di continuità, a Monza. Ma prima del circuito diper la, bisogna andare a trovare laa orange che spingerà Maxsulla sua pista a ottenere un’altra vittoria. E per quanto visto a Spa non dovrebbe essere complicato, anche se il layout e le caratteristiche del tracciato di Zandvoort sono assai diverse e potrebbero favorire, anche se è un ritornello ormai disatteso quasi sempre, la scuderia di Maranello. Tante curve, un solo rettilineo, un clima particolarmente umido a causa della vicinanza con il ...

