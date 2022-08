Il paracadutista russo fuggito | il nostro esercito è un disastro

(Di martedì 30 agosto 2022) Pavel Filatiev è arrivato in Francia - dove ha appena chiesto asilo politico - dopo essere scappato dalla Russia e dall', in cui era. La sua unità è stata impegnata in ...

... in cui era. La sua unità è stata impegnata in combattimenti sul fronte Sud in ... ha scritto in una denuncia di 141 pagine postata in agosto sul social networkVKontakte. Filialtev ...condanna la guerra di Putin. Sta distruggendo vite pacifiche. Aeroporto di Parigi Charles De Gaulle, 30 ago. (askanews) - Pavel Filatiev è arrivato in Francia - dove ha appena chiesto asilo politico - ...Dopo più di sei mesi di guerra Kiev lancia l'attesa controffensiva nel Sud del Paese, sfondando la prima linea di difesa russa verso Kherson ...