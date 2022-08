Glass Onion | Daniel Craig | Non è stato facile tornare ad interpretare Benoit Blanc in Knives Out

(Di martedì 30 agosto 2022)si è recentemente aperto a proposito di, rivelando che calarsi nuovamente nei panni del suo personaggio diOut non èaffatto semplice.ha recitato nel tanto atteso sequel diOut, intitolato, che è indubbiamente uno dei film più discussi dell'anno. Tuttavia, sembra che il ritorno dinon siaaffattoe la star di No Time To Die ha dovuto lottare per riuscire ad emulare l'accento che ha caratterizzato il personaggio dinel film originale. In un'intervista con Empire,ha riflettuto su com'è ...

NetflixIT : Niente unisce un gruppo di amici come una cena da paura. GLASS ONION - KNIVES OUT— l'ultima detective story di Beno… - movieplayer_it : Glass Onion: #KnivesOut, le nuove foto dei protagonisti del sequel - Screenweek : Empire dedica la copertina e un approfondimento a #GlassOnionAKnivesOutMystery con le parole di #DanielCraig e… - GianlucaOdinson : Glass Onion – Knives Out: i primi dettagli della trama e la lista dei personaggi - badtasteit : Glass Onion – #KnivesOut: i primi dettagli della trama e la lista dei personaggi -

LEGGI - Gli ultimi Jedi: Rian Johnson spiega e difende il film approvando un'analisi su Twitter Intanto però, parlando con Empire a margine dell'avvio della promozione del suo- Knives ...Come abbiamo visto , Empire ha dedicato il nuovo numero a" Knives Out , sequel di Cena con delitto diretto da Rian Johnson in arrivo il 23 dicembre su Netflix. All'interno della celebre rivista di cinema sono presenti non solo alcune nuove foto ...Daniel Craig si è recentemente aperto a proposito di Glass Onion, rivelando che calarsi nuovamente nei panni del suo personaggio di Knives Out non è stato affatto semplice. Daniel Craig ha recitato ne ...Ecco i primi dettagli della trama e i personaggi Glass Onion – Knives Out, sequel di Cena con delitto di Rian Johnson in arrivo su Netflix.