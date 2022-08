Cosa ci fa Keanu Reeves al matrimonio di due perfetti sconosciuti? (Di martedì 30 agosto 2022) “Non succede, ma se succede…”, chissà se la coppia di promessi sposi James e Nikki Roadnight ha formulato questo italianissimo e calcistico refrain nella testa quando ha tentato di invitare Keanu Reeves al proprio matrimonio. Fatto sta che l’attore idolo planetario a cui mancano ormai solo le stimmate ha risposto affermativamente. E se agli albori di internet era uso dire “pics or it didn’t happen”, di immagini che provano che sia accaduto davvero ce ne sono eccome. Keanu Reeves al matrimonio dei perfetti sconosciuti che lo hanno invitato Had the most amazing weekend!! #married #dreamwedding #KeanuReeves #fawsleyhall pic.twitter.com/a0RC8eS4WP — Nikki Roadnight (@MrsNRoadnight) August 22, 2022 L’eccezionalità di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) “Non succede, ma se succede…”, chissà se la coppia di promessi sposi James e Nikki Roadnight ha formulato questo italianissimo e calcistico refrain nella testa quando ha tentato di invitareal proprio. Fatto sta che l’attore idolo planetario a cui mancano ormai solo le stimmate ha risposto affermativamente. E se agli albori di internet era uso dire “pics or it didn’t happen”, di immagini che provano che sia accaduto davvero ce ne sono eccome.aldeiche lo hanno invitato Had the most amazing weekend!! #married #dreamwedding ##fawsleyhall pic.twitter.com/a0RC8eS4WP — Nikki Roadnight (@MrsNRoadnight) August 22, 2022 L’eccezionalità di ...

