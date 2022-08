Angers vs Reims – pronostico e possibili formazioni (Di martedì 30 agosto 2022) Due squadre attualmente in zona retrocessione in Ligue 1 si incontreranno mercoledì 31 agosto quando l’Angers accoglierà il Reims allo Stade Jean-Bouin per il loro ultimo incontro. Nessuna delle due squadre è riuscita a vincere una partita finora in questa stagione, e il prossimo incontro offrirà loro l’opportunità perfetta per cambiare le cose. Il calcio di inizio di Angers vs Reims è previsto alle 19 Anteprima della partita Angers vs Reims: a che punto sono le due squadre Angers L’Angers ha faticato finora nelle prime quattro partite della stagione, raccogliendo solo tre punti con un tris di pareggi nelle prime tre partite. Da allora gli uomini di Gerald Baticle hanno perso consecutivamente per 3-1, con l’ultima sconfitta contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Due squadre attualmente in zona retrocessione in Ligue 1 si incontreranno mercoledì 31 agosto quando l’accoglierà ilallo Stade Jean-Bouin per il loro ultimo incontro. Nessuna delle due squadre è riuscita a vincere una partita finora in questa stagione, e il prossimo incontro offrirà loro l’opportunità perfetta per cambiare le cose. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreL’ha faticato finora nelle prime quattro partite della stagione, raccogliendo solo tre punti con un tris di pareggi nelle prime tre partite. Da allora gli uomini di Gerald Baticle hanno perso consecutivamente per 3-1, con l’ultima sconfitta contro il ...

