Un altro allievo di Amici 21 ha dovuto interrompere i concerti: chi e perché (Di lunedì 29 agosto 2022) Lo stress di Amici 21 si fa sentire. Alcuni ex allievi dopo il talent show di Maria De Filippi hanno avuto un grande successo: impegni in giro per l’Italia, offerte di lavoro e incontri con i fan. Tuttavia per alcuni il troppo lavoro e lo stress stanno giocando brutti scherzi. Leggi anche: Quando inizia Amici 22 allievo di Amici 21 interrompe i concerti: ecco chi è e perché Dopo Aka7even e Alex Rina, anche un altro cantante di Amici 21 è stato costretto a fermarsi. Francesco Paone, in arte Crytical, ha dovuto annullare il concerto di Calvi, previsto per il 25 Agosto. L’artista ha annunciato su Twitter e Instagram ai suoi fan di doversi fermare per un periodo di tempo perché si sentiva molto male. È stato ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 agosto 2022) Lo stress di21 si fa sentire. Alcuni ex allievi dopo il talent show di Maria De Filippi hanno avuto un grande successo: impegni in giro per l’Italia, offerte di lavoro e incontri con i fan. Tuttavia per alcuni il troppo lavoro e lo stress stanno giocando brutti scherzi. Leggi anche: Quando inizia22di21 interrompe i: ecco chi è eDopo Aka7even e Alex Rina, anche uncantante di21 è stato costretto a fermarsi. Francesco Paone, in arte Crytical, haannullare il concerto di Calvi, previsto per il 25 Agosto. L’artista ha annunciato su Twitter e Instagram ai suoi fan di doversi fermare per un periodo di temposi sentiva molto male. È stato ...

tuttopuntotv : Un altro allievo di Amici 21 ha dovuto interrompere i concerti: chi e perché #Amici21 - SpagnoloMario3 : Questo detto si applica quando si incontra una persona (soprattutto giovane ) che ne sa più del professore ,'altro… - Novella_2000 : Amici, dopo Aka7even un altro ex allievo annulla un concerto per motivi di salute - AlePegone : @matteosalvinimi Ti piace usare parole come ignorante o malafede a sproposito? Le tue risposte sul nucleare così va… - dariochierchia : @AdamoBolognesi @Sara68692731 Ho consigliato google alla signora che è palesemente ignorante. Sono laureato a La Sa… -