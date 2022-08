Pd: Renzi, 'dal 26/9 faranno Congresso, dirigenti stanno dicendo a Letta stai sereno' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - "C'è una sinistra che con me guardava a Obama e Blair e che oggi è totalmente diversa. Perderanno le elezioni e dal 26 settembre lavoreranno a fare il nuovo Congresso. Tutto il gruppo dirigente del Pd sta dicendo 'stai sereno' a Letta, ma loro 'a cattivo', non come me". Lo ha detto Matteo Renzi a QUarta Repubblica, su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago (Adnkronos) - "C'è una sinistra che con me guardava a Obama e Blair e che oggi è totalmente diversa. Perderanno le elezioni e dal 26 settembre lavoreranno a fare il nuovo. Tutto il gruppo dirigente del Pd sta' a, ma loro 'a cattivo', non come me". Lo ha detto Matteoa QUarta Repubblica, su Retequattro.

