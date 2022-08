Nuovi vaccini Covid, atteso il via libera di Ema e Aifa (Di lunedì 29 agosto 2022) Potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesi vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Omicron del virus Sars-CoV-2 . vaccini aggiornati che si auspica "spingeranno" la campagna vaccinale... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 agosto 2022) Potrebbe arrivare a breve il viaai tanto attesianti-aggiornati contro la variante Omicron del virus Sars-CoV-2 .aggiornati che si auspica "spingeranno" la campagna vaccinale...

ladyonorato : #WSJ: Gli ultimi “vaccini” Covid sono impostati per essere distribuiti prima che i test sugli umani siano completat… - RobertoBurioni : PS (non ci stava sopra): se non ci saranno nuovi vaccini dipenderà dalla efficacia di quelli esistenti contro eventuali nuove varianti. - Sara60825982 : RT @ladyonorato: #WSJ: Gli ultimi “vaccini” Covid sono impostati per essere distribuiti prima che i test sugli umani siano completati. La #… - Mabi1976 : RT @RobertoBurioni: La situazione COVID in autunno dipenderà esclusivamente da 1) disponibilità ed efficacia di EVENTUALI nuovi vaccini 2)… - antonio_saitta : RT @RobertoBurioni: La situazione COVID in autunno dipenderà esclusivamente da 1) disponibilità ed efficacia di EVENTUALI nuovi vaccini 2)… -