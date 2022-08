Montezemolo: “Io figlio di Agnelli? Per me è stato come un padre” (Di lunedì 29 agosto 2022) “La leggenda sul fatto che fossi figlio di Agnelli? In famiglia ne sorridevamo: ‘Mamma, cos’hai combinato?'”. Usa l’arma dell’ironia Luca Cordero di Montezemolo per smontare una delle più longeve e consolidate fake news sul suo conto, una di quelle che circola da decenni: leggenda narra infatti che l’imprenditore, a lungo legato all’iconica famiglia torinese – ribattezzati da qualcuno “i reali d’Italia – oltre che al mondo Fiat, sia figlio dell’Avvocato. Nulla di più falso, precisa l’ex presidente della Ferrari in un’intervista al Corriere della Sera. “È vero però che per me è stato come un padre. Mi ha trasmesso la curiosità per gli uomini, per il mondo, per l’arte contemporanea: la pop art e l’arte povera, Lichtenstein e Alighiero Boetti, Warhol e Pistoletto…”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) “La leggenda sul fatto che fossidi? In famiglia ne sorridevamo: ‘Mamma, cos’hai combinato?'”. Usa l’arma dell’ironia Luca Cordero diper smontare una delle più longeve e consolidate fake news sul suo conto, una di quelle che circola da decenni: leggenda narra infatti che l’imprenditore, a lungo legato all’iconica famiglia torinese – ribattezzati da qualcuno “i reali d’Italia – oltre che al mondo Fiat, siadell’Avvocato. Nulla di più falso, precisa l’ex presidente della Ferrari in un’intervista al Corriere della Sera. “È vero però che per me èun. Mi ha trasmesso la curiosità per gli uomini, per il mondo, per l’arte contemporanea: la pop art e l’arte povera, Lichtenstein e Alighiero Boetti, Warhol e Pistoletto…”, ...

