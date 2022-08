Elezioni 2022, Sardine tornano in piazza (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel 2019 l’obiettivo era arginare l’ascesa della Lega di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna. Oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodestra di Giorgia Meloni un vantaggio quasi schiacciante sui competitor in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, la posta in gioco è ancora più ambiziosa. Dopo una lunga assenza dalle piazze (dovuta anche alla pandemia), il prossimo 10 settembre il movimento delle Sardine ritorna con un evento nazionale. L’appuntamento è a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle 10: e sul web è già partita la campagna di crowdfunding per finanziare la manifestazione, mentre sui canali social del movimento è stata diffusa “l’agenda delle Sardine” – tra i punti: ius scholae e ius soli, abrogazione dei decreti Salvini, conferimento della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel 2019 l’obiettivo era arginare l’ascesa della Lega di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna. Oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodestra di Giorgia Meloni un vantaggio quasi schiacciante sui competitor in vista dellepolitiche del 25 settembre, la posta in gioco è ancora più ambiziosa. Dopo una lunga assenza dalle piazze (dovuta anche alla pandemia), il prossimo 10 settembre il movimento delleritorna con un evento nazionale. L’appuntamento è a Roma, inSanti Apostoli, alle 10: e sul web è già partita la campagna di crowdfunding per finanziare la manifestazione, mentre sui canali social del movimento è stata diffusa “l’agenda delle” – tra i punti: ius scholae e ius soli, abrogazione dei decreti Salvini, conferimento della ...

