Dalla ragazza coi pattini all' inversione a U | le follie estive in autostrada

AGI - Sbaglia direzione sull'A1 ed effettua una inversione ad U mettendo a rischio auto e tir in arrivo, costretti ad una improvvisa frenata. Protagonista della scellerata manovra un automobilista straniero, sanzionato dalla Polstrada con il ritiro della patente, fino a 8 mila euro di multa e fermo del mezzo per tre mesi. I poliziotti stanno preparando due dossier: uno per la procura di Rieti con evidenziati i profili penali della condotta, l'altro per le autorità del suo Paese, affinché la patente non gli venga più rilasciata. L'uomo è incappato nei controlli predisposti dalla Polizia di Stato lungo le autostrade e la "grande viabilità" nelo scorso fine settimana, il primo del 'controesodo'. I poliziotti e gli operatori di Societa' Autostrade per l'Italia stavano osservando le immagini provenienti dalle telecamere della centrale

