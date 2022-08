Valsecchi su SKY: “Mi hanno scippato il pass, poi dicono di Napoli” (VIDEO) (Di domenica 28 agosto 2022) Valsecchi Napoli – Sta facendo discutere e non poco quanto accaduto in diretta oggi pomeriggio su Sky Sport. Nel corso della diretta per Gran Premio di Formula 1 in Belgio, l’inviato della tv satellitare Davide Valsecchi si è lasciato andare a un commento poco piacevole. Valsecchi, scippato il pass su SKY: tira in ballo Napoli Il giornalista stava raccontando alla collega Federica Masolin di aver perso il pass lavorativo. Fin qui nulla di strano, capita. Il problema è che poi Valsecchi ha continuato il suo commento, scivolando in un classico e fastidioso stereotipo. “Ho perso il pass, vorrei sapere adesso come faccio a lavorare. Qualcuno deve avermelo scippato. Poi dicono di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022)– Sta facendo discutere e non poco quanto accaduto in diretta oggi pomeriggio su Sky Sport. Nel corso della diretta per Gran Premio di Formula 1 in Belgio, l’inviato della tv satellitare Davidesi è lasciato andare a un commento poco piacevole.ilsu SKY: tira in balloIl giornalista stava raccontando alla collega Federica Masolin di aver perso illavorativo. Fin qui nulla di strano, capita. Il problema è che poiha continuato il suo commento, scivolando in un classico e fastidioso stereotipo. “Ho perso il, vorrei sapere adesso come faccio a lavorare. Qualcuno deve avermelo. Poidi ...

