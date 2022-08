Renzi | ' Il progetto politico con Calenda è superiore ai nostri screzi'

ItaliaViva : Renew Italia - Ecco il progetto politico post elettorale di Calenda, Renzi e dei draghiani - globalistIT : - Parlamenteide : Ore 19:01 - Renzi: 'Calenda? progetto politico superiore a screzi' - Parlamenteide : Ore 18:50 - Renzi: «Calenda? Il progetto politico è superiore agli screzi» - 22_loscar : RT @guest3567: @cirillo_c @CarloCalenda Quale governo ha dato il via libera al progetto? Il governo Renzi. Con calenda ministro. Fine. Chi… -

Linkiesta.it

continua: "Io con Calenda ci ho discusso, me ne ha dette di tutti i colori. Eppure - ha poi proseguito - se accetto di fare un passo di lato è perché credo che ilpolitico sia molto ...... anche sei anni fa furono le istituzioni territoriali in primis ad opporsi alpresentato ... Fu una decisione politica: il governoil 10 giugno 2016 decise di non procedere alla ... Ecco il progetto politico post elettorale di Calenda, Renzi e dei draghiani (Adnkronos) – “Enrico Letta non ne sta azzeccando una neanche per sbaglio. Voleva l’agenda Draghi ed è finito con l’agenda Fratoianni”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Viareggio, a ...Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel corso di un’intervista a Viareggio, parla dei suoi rapporti con Calenda: «Secondo me Calenda ha fatto un errore a fare l’accordo con Letta, però l’ha fatto.