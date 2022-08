Papa Francesco a L’Aquila, il messaggio in dialetto alla folla di fedeli: «Jemo ‘nnanzi!» – La diretta video (Di domenica 28 agosto 2022) Sono passati più di 13 anni da quando, il 6 aprile del 2009, la terra de L’Aquila tremò. Papa Francesco è arrivato nel capoluogo abruzzese – ancora in parte da ricostruire – per la sua visita pastorale. «La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell’impegno di ciascuno e di tutti», ha detto il pontefice di fronte a una piazza Duomo gremita: «È fondamentale attivare e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante perché stiamo lavorando per i figli, per i nipoti, per il futuro». Arrivato a bordo di una Fiat 500L bianca, il Papa è stato accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi e dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. «L’Aquila accoglie con gioia immensa ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Sono passati più di 13 anni da quando, il 6 aprile del 2009, la terra detremò.è arrivato nel capoluogo abruzzese – ancora in parte da ricostruire – per la sua visita pastorale. «La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell’impegno di ciascuno e di tutti», ha detto il pontefice di fronte a una piazza Duomo gremita: «È fondamentale attivare e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante perché stiamo lavorando per i figli, per i nipoti, per il futuro». Arrivato a bordo di una Fiat 500L bianca, ilè stato accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi e dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. «accoglie con gioia immensa ...

_Nico_Piro_ : Dalla via crucis in poi @Pontifex_it è bersaglio di attacchi, da Kyev e dai nostrani opinionisti con l'elmetto. Biz… - riotta : In #Ucraina le voci raccolte dei cattolici e greco-cattolici, vescovi, cappellani, sacerdoti, intellettuali su Pap… - enpaonlus : Papa Francesco persevera su una competizione immaginaria tra cani e figli, e lo fa #guardacaso nella… - AriannaAmbrosi0 : RT @direpuntoit: #PapaFrancesco è arrivato a L'Aquila per la #Perdonanza Celestiniana. Guarda la diretta. - AntoninoGentil6 : RT @Ragusanews: Papa Francesco crea venti nuovi cardinali -