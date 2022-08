Firenze, mostra i genitali e molesta una ragazza: 36enne ubriaco arrestato a fatica (Di domenica 28 agosto 2022) In preda ai fiumi dell'alcol ha molestato una ragazza di 25 anni sulla scalinata della stazione di Santa Maria Novella, a Firenze . Proprio di fronte al comando dei carabinieri l'uomo, un 36enne ... Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022) In preda ai fiumi dell'alcol hato unadi 25 anni sulla scalinata della stazione di Santa Maria Novella, a. Proprio di fronte al comando dei carabinieri l'uomo, un...

