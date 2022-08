Energia: Serracchiani, 'nucleare? destra dica in quali comuni metterà scorie' (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Abbiamo proposto da subito un regime amministrato dei prezzi. Oggi il costo dell'Energia elettrica viene calcolato sia quando è prodotta dal gas sia dalle energie rinnovabili. Abbiamo detto che va disaccoppiato questo costo. Un conto è calcolare la bolletta sull'Energia elettrica sulla base del gas e un conto sulle energie rinnovabili. Già questo abbasserebbe il costo della bolletta e aiuterebbe le famiglie. Abbiamo detto che dovrebbe esserci un contratto definito di luce sociale per le microimprese e per le famiglie con redditi medio bassi che preveda che utilizzando le energie rinnovabili ci sia un abbattimento del costo alla bolletta fino alla metà". Così Debora Serracchiani del Pd a Rtl 102.5. "Per le imprese c'è già nel decreto aiuti un credito di imposta che chiediamo da subito di raddoppiare sia per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Abbiamo proposto da subito un regime amministrato dei prezzi. Oggi il costo dell'elettrica viene calcolato sia quando è prodotta dal gas sia dalle energie rinnovabili. Abbiamo detto che va disaccoppiato questo costo. Un conto è calcolare la bolletta sull'elettrica sulla base del gas e un conto sulle energie rinnovabili. Già questo abbasserebbe il costo della bolletta e aiuterebbe le famiglie. Abbiamo detto che dovrebbe esserci un contratto definito di luce sociale per le microimprese e per le famiglie con redditi medio bassi che preveda che utilizzando le energie rinnovabili ci sia un abbattimento del costo alla bolletta fino alla metà". Così Deboradel Pd a Rtl 102.5. "Per le imprese c'è già nel decreto aiuti un credito di imposta che chiediamo da subito di raddoppiare sia per ...

