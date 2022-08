Corsia vuota, file interminabili e lunghe attese: niente abusivi a Fiumicino ma mancano i taxi (Di domenica 28 agosto 2022) Roma. niente più abusivi all’aeroporto di Fiumicino, il che è senz’altro un bene ma dall’altro lato della medaglia trovare un taxi è diventato davvero un’impresa. Infatti, se per un verso sono state portate fortunatamente a galla diverse attività illecite con tanto di denunce, dall’altro la situazione trasporti diviene — se è possibile — sempre più critica. Leggi anche: Fiumicino, ancora ladri e abusivi: 2 denunce e oltre 4.000€ di sanzioni all’aeroporto Fiumicino: debellati gli abusivi, adesso mancano i taxi I controlli delle forze dell’ordine lungo lo scalo aeroportuale di Fiumicino continuano senza sosta e hanno permesso — nel corso di queste settimane — di portare a galla diverse attività ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) Roma.piùall’aeroporto di, il che è senz’altro un bene ma dall’altro lato della medaglia trovare unè diventato davvero un’impresa. Infatti, se per un verso sono state portate fortunatamente a galla diverse attività illecite con tanto di denunce, dall’altro la situazione trasporti diviene — se è possibile — sempre più critica. Leggi anche:, ancora ladri e: 2 denunce e oltre 4.000€ di sanzioni all’aeroporto: debellati gli, adessoI controlli delle forze dell’ordine lungo lo scalo aeroportuale dicontinuano senza sosta e hanno permesso — nel corso di queste settimane — di portare a galla diverse attività ...

