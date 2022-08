Bergoglio crea nuovi cardinali. E prepara una sorpresa

fattoquotidiano : Nonostante l’incidente diplomatico con l’Ucraina, Jorge Bergoglio ieri è tornato a parlare di guerra e a invocare l… - ilgiornale : Francesco crea 20 nuovi porporati e sale a 85 membri del collegio. Presente all'assemblea anche Becciu. La visita a… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Nonostante l’incidente diplomatico con l’Ucraina, Jorge Bergoglio ieri è tornato a parlare di guerra e a invocare la p… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Nonostante l’incidente diplomatico con l’Ucraina, Jorge Bergoglio ieri è tornato a parlare di guerra e a invocare la p… - Giogio47658624 : RT @fattoquotidiano: Nonostante l’incidente diplomatico con l’Ucraina, Jorge Bergoglio ieri è tornato a parlare di guerra e a invocare la p… -

CITTÀ DEL VATICANO. Mentre20 nuovi cardinali da ogni angolo del pianeta e disegna la Chiesa del futuro, il Papa dice no a ... definito da"giustamente celebre per il suo sguardo aperto ......globo si ritrovano oggi sabato 27 agosto a Roma per l'ottavo Concistoro di Papa Francesco che...criterio che ha animato i precedenti sette Concistori del pontificato di Jorge Mario. ...Tra i nuovi cardinali eletti da Papa Francesco, con una folta presenza di rappresentanti dei paesi emergenti, sono 16 gli elettori ...Dopo la pandemia, i cardinali hanno avuto la possibilità di rivedere e confrontarsi con i loro confratelli. Usque ad effusionem sanguinis, recita la formula latina con cui il Papa crea i nuovi cardina ...