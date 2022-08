Rampage 26.08.2022 Castagnoli vs. Rhodes (Di sabato 27 agosto 2022) Un saluto ai lettori di ZW, anche oggi siamo prontissimi per un nuovo episodio di Rampage. Quest’oggi ci troviamo a Cleveland, Ohio, ed il menù del giorno prevede il match del torneo dedicato ai Trios tra il Dark Order e la House of Black, avremo aggiornamenti in merito allo stato di salute di CM Punk ed assisteremo al main event titolato tra il campione mondiale della ROH Claudio Castagnoli e Dustin Rhodes. House of Black (Malakai Malakai, Buddy Matthews, Brody King) vs. Dark Order (John Silver, Alex Reynolds, Number 10) (3 / 5) Dopo una fase di iniziale equilibrio, la House of Black ha preso totalmente il controllo dell’incontro. Sembrava tutto pronto per la vittoria capitanata da Malakai Black con quest’ultimo che è riuscito ad applicare una Knee Bar sul ginocchio infortunato di Number Ten, il membro del Dark Order era ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 27 agosto 2022) Un saluto ai lettori di ZW, anche oggi siamo prontissimi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo a Cleveland, Ohio, ed il menù del giorno prevede il match del torneo dedicato ai Trios tra il Dark Order e la House of Black, avremo aggiornamenti in merito allo stato di salute di CM Punk ed assisteremo al main event titolato tra il campione mondiale della ROH Claudioe Dustin. House of Black (Malakai Malakai, Buddy Matthews, Brody King) vs. Dark Order (John Silver, Alex Reynolds, Number 10) (3 / 5) Dopo una fase di iniziale equilibrio, la House of Black ha preso totalmente il controllo dell’incontro. Sembrava tutto pronto per la vittoria capitanata da Malakai Black con quest’ultimo che è riuscito ad applicare una Knee Bar sul ginocchio infortunato di Number Ten, il membro del Dark Order era ...

