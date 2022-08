“Problemi di salute”: Paola Turci costretta a fermare i suoi concerti (Di sabato 27 agosto 2022) Il suo concerto a Forlì aveva registrato il sold out, eppure ha dovuto rimandarlo a data da destinarsi: per Paola Turci si tratta di un momento complicato, che l’ha portata a fermare il suo tour in giro per l’Italia. La cantante ha dovuto interrompere la tournée estiva a causa di alcuni Problemi di salute, come annunciato nelle scorse ore. Paola Turci, concerto rinviato: cosa è successo Rinviato a data da destinarsi il concerto di Paola Turci in programma il 29 agosto all’Arena San Domenico di Forlì, a cui avrebbero dovuto prendere parte anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchestra Maderna e gli studenti del Canova. Dopo l’esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio, la cantante ha girato l’Italia con la sua tournée che prende ... Leggi su dilei (Di sabato 27 agosto 2022) Il suo concerto a Forlì aveva registrato il sold out, eppure ha dovuto rimandarlo a data da destinarsi: persi tratta di un momento complicato, che l’ha portata ail suo tour in giro per l’Italia. La cantante ha dovuto interrompere la tournée estiva a causa di alcunidi, come annunciato nelle scorse ore., concerto rinviato: cosa è successo Rinviato a data da destinarsi il concerto diin programma il 29 agosto all’Arena San Domenico di Forlì, a cui avrebbero dovuto prendere parte anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchestra Maderna e gli studenti del Canova. Dopo l’esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio, la cantante ha girato l’Italia con la sua tournée che prende ...

