Non la riconoscerete dopo Vite al Limite: oggi non sembra più lei, da brividi (Di sabato 27 agosto 2022) dopo Vite al Limite a stento la riconoscerete: oggi a distanza di anni dal suo percorso in clinica non sembrerebbe essere più lei, da brividi. Non sarà assolutamente tra le trasformazioni shock di Vite al Limite, ma sembrerebbe proprio che – una volta ritornata a casa – la paziente del dottor Nowzaradan abbia seriamente capito quanto ritornare in forma fosse indispensabile per lei. L’abbiamo rintracciata sul suo canale Facebook e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto oggi – a distanza di più di 5 anni dalla sua partecipazione al programma di Real Time – appaia visibilmente diversa. A spingerla a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan di Vite al Limite non solo i suoi chili di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 27 agosto 2022)ala stento laa distanza di anni dal suo percorso in clinica non sembrerebbe essere più lei, da. Non sarà assolutamente tra le trasformazioni shock dial, ma sembrerebbe proprio che – una volta ritornata a casa – la paziente del dottor Nowzaradan abbia seriamente capito quanto ritornare in forma fosse indispensabile per lei. L’abbiamo rintracciata sul suo canale Facebook e non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto– a distanza di più di 5 anni dalla sua partecipazione al programma di Real Time – appaia visibilmente diversa. A spingerla a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan dialnon solo i suoi chili di ...

